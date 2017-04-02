Antalyaspor taraftarlarından örnek davranış

Antalyasporlu bazı taraftarlar sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük İlkokulu Kütüphanesi’ni yeniden düzenleyerek, okula kazandırdı.

Bir grup Antalyaspor taraftarı, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında örnek bir davranış sergiledi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan Göynük İlkokulu'nun kütüphanesini yeniledi. Kütüphane'nin içini boyayan taraftarlar, daha sonra kitaplık raflarında eksik olan kitapları tamamladı. Göynük İlkokulu'nun yenilenen kütüphanesi okul öğrencileri ve taraftarların katılımıyla ‘Antalyaspor Kütüphanesi' ismiyle açılışı yapıldı.

Okul kütüphanesine ayrıca Antalyasporlu futbolcuların imzaladığı Antalyaspor forması hediye edildi. Taraftarlar, yenilenen kütüphanenin mutluluğunu, öğrencilerle birlikte yaşadı. Göynük İlkokulu öğrencileri de açılış sonrası yeni kütüphanelerinde kitap okumanın keyfini yaşadı. Okul yönetimi, örnek davranışlarından dolayı Antalyasporlu taraftarlara teşekkür etti.