Aslan 3 puana kilitlendi

Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesiyle üst sıralara yaklaşma şansı yakalayan Galatasaray’da tek hedef Adanaspor maçından galip ayrılmak.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında yarın saat 20.00'de TT Arena'da Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralara yaklaşmak isteyen Galatasaray, Adanaspor mücadelesinden mutlak galibiyetle ayrılmak zorunda. Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Medipol Başakşehir'in Akhisar Belediyespor'a 2-1 kaybetmesiyle rakibine yaklaşma şansı elde etti. Turuncu-lacivertliler ile aralarında 7 puan bulunan Galatasaray, gelecek hafta da deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

44. RANDEVU

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, yarın oynayacağı Adanaspor ile 44. kez karşılaşacak. Geride kalan 43 maçta sarı-kırmızılıların 22'ye 9 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında yarın saat 20.00'de TT Arena'da Adanaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 beraberlik, turuncu-beyazlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

İki takım daha önce Süper Lig’de 43 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 22 kez sahadan galip ayrılırken, Adanaspor ise 9 kez rakibini mağlup etti. 12 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Süper Lig'in ilk yarısında Adana'da oynanan maçı sarı-kırmızılılar, Bruma'nın golü ile 1-0 kazanmıştı.

Aslan, 17 maçtır Adanaspor'a yenilmiyor

Galatasaray, Adanaspor'a karşı Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere toplam 17 karşılaşmada mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda turuncu-beyazlıları 12 kez mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Galatasaray, Adanaspor'a en son 14 Ekim 1989'da deplasmanda oynadığı mücadelede 1-0 mağlup olmuştu.

Bruma yerine Rodrigues

Galatasaray'da Adanaspor karşısında yıldız futbolcusu Bruma forma giyemeyecek. Portekiz U21 Milli Takımı'nda sakatlanan Bruma'nın yokluğunda Teknik Direktör Igor Tudor'un Garry Rodrigues'i oynatması bekleniyor.

Sarı kart sınırında olanlar

Sarı-kırmızılıların Adanaspor maçında 3 yıldız futbolcusu sarı kart sınırında bulunuyor. Nigel de Jong, Selçuk İnan ve Eren Derdiyok karşılaşmada sarı kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak önemli Medipol Başakşehir mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak.

ADANASPOR’UN MUHTEMEL 11’İ

İtandje- Ramos, Digao, Halil Ibrahim, Didi, Koman, Tevfik, Cem, Vinicius, Magaye, Ahmet Dereli