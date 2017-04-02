Atiker Konyaspor 2-0 Bursaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor evinde ağırladığı Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Aykut Kocaman'ın öğrencileri puanını 38 yaptı ve 7 sıraya yükseldi. Timsah 32 puanda kaldı. Ligin 27. haftasında Mutlu Topçu'nun ekibi, Karabükspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Yeşil beyazlı ekip ise, İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Bursaspor’u konuk etti. Ali Palabıyık’ın yönettiği karşılaşmayı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Maçtaki gol perdesi 8’de açıldı. Kanattan orta geldi. Bursaspor savunması ters bir vuruş yaptı. Top sekti. Skubic’in önünde kaldı ve o da kontrol edip düzgün bir vuruşla takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.

82’de maçın sonucunu belirleyen sayı geldi. Bursaspor ceza alanı önünde topu alan Milosevic, düzgün bir vuruşla köşeden topu ağlara yolladı. Bu sonucun ardından Aykut Kocaman’ın öğrencileri puanını 38 yaptı ve 7 sıraya yükseldi. Timsah 32 puanda kaldı.

Ligin 27. haftasında Mutlu Topçu’nun ekibi, Karabükspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Yeşil beyazlı ekip ise, İstanbul’da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İLK YARIDAN DAKİKALAR

9. dakikada Konyaspor atağında Milosevic’in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Aziz’in kafasından seken topa hareketlenen Skubic bekletmeden topu sağ ayağıyla kaleye gönderdi. Kaleci Harun’un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-0 .

25. dakikada Bursaspor ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Batalla’nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Ertuğrul’un kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

44. dakikada Konyaspor atağında Hadziahmetovic’in ceza yayı içerisinden sol ayağıyla kaleye gönderdiği etkili şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

MAÇ KADROSU

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

49. dakikada Bursaspor atağında John’un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Aziz, boş durumdayken kaleye gönderdiği sert şutunda Serkan topu güçlükle çıkardı.

60. dakikada orta sahadan aldığı topla atağa kalkan Milosevic’in pasında sol çaprazdan girdiği ceza sahasında topla buluşan Bajic, topa yerden vurdu. Kaleci Harun zamanında çıkarak topu uzaklaştırmayı başardı.

69. dakikada Torres’in uzun pasında topla buluşan Sercan, hızla ceza alanına girdi ve sağ çaprazdan topu kaleye gönderiyor ancak top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

70. dakikada Rangelov’un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Amir Hadziahmetovic’in boşdurumda altıpas önünden kafayla kaleye gönderdiği sert şutunda kaleci Harun güçlükle topu çelmeyi başardı.

73. dakikada Sercan Yıldırım’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ali Turan’dan seken topa hareketlenen Deniz’in vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

77. dakikada Bajic’in ceza sahası dışında sert vurduğu top kalenin sağ tarafından auta çıktı.

82. dakikada Mehmet Uslu’nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Sivok’tan seken topa hareketlenen Milosevic’in ceza sahasının hemen içinden sağ ayağıyla kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Harun’nun solundan ağlarla buluştu. 2-0.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ