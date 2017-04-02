Aykut Kocaman hakem hatalarından bahsetti

Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor’u 2-0 mağlup ederek, 38 puanla 7. sıraya yükseldi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 kazandıkları Bursaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta kazandıkları Fenerbahçe maçını taçlandırmak ve ikinci yarıdaki kayıpları azaltmak adına Bursaspor maçının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Aykut Kocaman, “Hem puan ortalamamızı yükseltmek ve pozisyonumuzu pekiştirmek bir taraftan da arkasına bağlayabileceğimiz birkaç maçla beraber yukarıya daha iyi bağlanabilir miyiz diye düşünüyorduk. Rakibimizde lige son derece güçlü bir başlangıç yapmış, ligin ortalarından itibaren biraz sıkıntılar içinde gözüken son 10 maçta bir galibiyet almış ve bu şansız gidişatı çevirmek için son derece arzulu bir takım olacaktı ve aynen de böyle oldu. Biz kuvvetli başlangıç yaptık, 8'inci 9'uncu dakikalarda öne geçmeyi başardık. Çok güzel golle öne geçmeyi başardık. Arkasından skoru koruma duygusu ile oyun kontrol altında geçti. Ancak geçişlerde sıkıntı olduğu için ilk yarının kontrolü Bursaspor altında geçti. İkinci yarıda maçın başında Bursaspor'u kontrolü daha ele alarak oynamaya başladı. Sonra kendi oyunumuzu biraz daha oynamaya başladık. Farkı artıracak net pozisyonlar yakaladık. Bursaspor'un da iki net gol pozisyonu vardı. Ancak 2'inci golün ardından kontrol bizdeydi” dedi.

Hakemle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kocaman, “Ülkenin gelecekte önemli hakemlerin bir tanesi. Ancak ikinci yarı biraz rengini kaçırdı. Net hatalar vardı. Bu net hataların bizim aleyhimize olması ve bunu kazandığımız maçın ardından söylemek daha uygun. Bazen bırakın takımlar kendi aralarında oynasın cebellesin ne yaparsa yapsın. Bir hata yüzde yüz gol pozisyonu… Diğer taraftan Meha sarı kart görüyor, çok temiz topa çıkıyor. Hemen maçın başında Sivok ile Jonsson pozisyonu var. Direk dirsek var, burada zoraki faul var, kart yok. Öbür tarafta temiz bir pozisyon var, kart var. Buradaki kart ne? Buradaki standart ne? Bunu anlamak mümkün değil. Bunu da uyarı olarak söyleyelim en azından” diye konuştu.