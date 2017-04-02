Bakan Kılıç’tan dünya şampiyonu Acar’a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde eden İbrahim Ahmet Acar için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası’nda kılıç branşında şampiyon olarak Türkiye’ye eskrim tarihindeki ilk Dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Ahmet Acar’ı kutluyorum. İbrahim Ahmet Acar, dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Daha önce ülkemize eskrim tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran sporcumuz, şimdi de Dünya Şampiyonu olarak adını Türk spor tarihine bir kez daha altın harflerle yazdırmış oldu. Bir ay içinde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kazanan İbrahim Ahmet Acar’ın daha büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Kazanılan başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”

Altın çocuk İbrahim, Dünya Eskrim Şampiyonu oldu Geçtiğimiz ay 94 yıllık tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getiren milli sporcumuz İbrahim Ahmed Acar, yeni bir tarih yazarak ülkemize tarihimizdeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İlgili Haberi Oku