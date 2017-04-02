Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği / Maç Özeti

Beşiktaş, Başakşehir'in yenildiği haftada şov yaptı! Şenol Güneş'in öğrencileri, Gençlerbirliği maçında taraftarlarına keyifli bir akşam yaşattı. Fabri'nin korkuttuğu taraftarları Oğuzhan rahatlattı. Talisca'nın harika friikik golü farkı 2'ye çıkarırken son sözü Babel'in füzesi söyledi: 3-0.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Vodafone Arena’da oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0 kazanmayı başardı. Şenol Güneş’in öğrencileri Başakşehir’in yenildiği haftada kaza yapmayarak farkı 5’e çıkardı. Beşiktaş 3. yıldız için son 8 haftaya avantajlı giriyor.

Beşiktaş’ta Fabri 44. dakikada sakatlanarak yerini Tolga Zengin’e bıraktı. Pozisyonda sert şut yüzüne gelen Fabri’nin sol gözü şişti ve morardı. Siyah-beyazlı oyuncu değişiklik istedi ve devre arasında hastaneye kontrole götürüldü.

Beşiktaş bu sonuçla 58 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 32 puanla 10. sırada kaldı. Lider Kara Kartal gelecek hafta formda Trabzonspor’a konuk olacak. Başkent ekibi ise Antalyaspor’u ağırlayacak.

Beşiktaş-Gençlerbirliği maçından kareler Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni İlgili Haberi Oku

PERDEYİ OĞUZHAN AÇTI

Fabri’nin sakatlığı nedeniyle 6 dakika uzatma verilen ilk yarıda Beşiktaş golü son dakikada buldu. 45+5’te sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma trivelayla nefis ortaladı, altı pas çizgisi üzerinde Babel’in indirdiği topa Oğuzhan çok sert vurdu ve takımını öne geçirdi: 1-0.

TALISCA’DAN ENFES GOL

Talisca 60. dakikada tehlikeli noktada rakip savunmanın yaptığı faulle yerde kaldı. Topun başına geçen Brezilyalı oyuncu, sol ayağıyla mükemmel bir buruş vuruş yaptı. Üst direğin içine çarpan top ağlarla buluştu: 2-0.

NOKTAYI BABEL KOYDU

Talisca’nın golünden sonra rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, Babel ile farkı 3’e çıkardı. Sol kanatta topu alan Babel, ceza sahasına girmeden sağ ayağıyla inanılmaz sert bir vuruş yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 3-0.

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