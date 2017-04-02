Beşiktaş Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir ile arasındaki puan farkını açmak istiyor. İki takımdaki son gelişmeler burada...

Ligde son iki maçında berabere kalan lider Beşiktaş, bugün Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah-beyazlılar, en yakın takipçisi Başakşehir'in Akhisar'a kaybettiği haftada galibiyeti hatırlayıp zirvedeki puan farkını 5'e yükseltmeyi hedefliyor. Başlama saati 19:00 olan mücadeleyi Serkan Çınar yönetecek.

Milli aranın ardından 26. haftası başlayan Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, bugün Vodafone Arena'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Son iki lig maçında Kayserispor ve Antalya ile berabere kalıp 4 puan bırakan siyahbeyazlı takım, hem şampiyonluk koşusunda yeni bir kazanma serisine başlamak hem de liderliğini pekiştirmek için mutlak galibiyet parolasıyla taraftarının önüne çıkacak.

ABOUBAKAR CEZALI

Yarışta 2 puan gerideki en yakın takipçisi M.Başakşehir'in dün Akhisar deplasmanında 2-1 kaybetmesi Şenol Güneş'in öğrencileri adına bugünkü mücadelenin önemini daha da arttırdı. Kara Kartal, başkent ekibini devirmesi halinde zirve uçuşunda puan farkını 5'e çıkaracak. Dün akşam hazırlıklarını tamamlayıp kampa giren Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Aboubakar ile hafif sakatlığı bulunan Caner yok.

HAYDİ BABA

Demba Ba, Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında 8 aylık ayrılığın ardından sahalara dönmüştü. Senegalli golcünün, bugün de yedek başlayıp ikinci devre görev yapması bekleniyor. Böylece Baba, son olarak 24 Mayıs 2015'te G.Saray derbisinde giydiği siyah-beyazlı formaya yaklaşık 2 yıllık ayrılığın ardından resmi bir maçta da kavuşmuş olacak.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Oğuzhan, Atiba, Talisca, Babel, Quaresma, Cenk

Gençlerbirliği: Hopf, Uğur, Claro, Politevich, Ahmet Oğuz, Murat, Selçuk, Aydın, Khalili, Serdar, Muriqi

ÇINAR’LA KAYIP YOK

Gençlerbirliği karşılaşmasının hakemi Serkan Çınar yönetiminde daha önce çıktığı 8 maçta Beşiktaş, Ocak 2013'te Başakşehir'le 2-2 berabere kalmasının ardından 7 galibiyet aldı. Sakatlığı geçen Çınar, 35 gün sonra müsabakaya atandı.

ARALAR YARIYOR

Kara Kartal, bu sezon üç milli aranın dönüşünde de puan kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Hırvatistan maçının ardından Karabük'ü 3-1, Ukrayna ve İzlanda karşılaşmaları dönüşü Kayseri'yi deplasmanda 1-0 yenip, Kosova sınavı sonrası ise Adana'dan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

GENÇLER DEPLASMAN SEVMİYOR

Konuk takım Gençlerbirliği, ligde son 5 deplasman maçını da kaybetti. Başkent ekibi, bu kötü dış saha serisinde sadece 3-2 yenildiği Galatasaray karşılaşmasında gol atabildi. Cezalısı bulunmayan kırmızı-siyahlıların tek eksiği, sakatlığı süren Arnavut forvet Agon Mehmeti.