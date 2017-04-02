Beşiktaş’ta kan kaybı sona erdi

Beşiktaş , ligin son iki maçındaki 4 puanlık kaybı, Gençlerbirliği'nden 3 puan alarak telafi etti.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 3-0’lık skorla mağlup ederek, en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 5’e çıkardı.

Ligin 24. haftasında Kayserispor ile 25. haftada Antalyaspor ile berabere kalarak 4 puan kaybeden siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği’ne patladı. Kara Kartal, zor bir dönemde Ankara temsilcisine karşı 3 gol kaydederek, zirvedeki yerini de sağlamlaştırdı. Vodafone Arena’da alınan bu kritik galibiyetle birlikte ligde zirve yarışında en yakın takipçisi Medipol Başakşehir’e de 5 puan fark atan Beşiktaş, haftaya oynanacak zorlu Trabzonspor derbisine de rahat çıkacak.