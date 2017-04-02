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BEŞİKTAŞ
02 Nisan 2017 19:02
BEŞİKTAŞ
3 - 0
GENÇLERBİRLİĞİ
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Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena'da Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah beyazlı takımın kalecisi Fabri, sol gözünden sakatlanarak 40. dakikada oyundaki yerini Tolga Zengin'e bıraktı.
19:532 Nisan 2017
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Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Vodafone Arena’da Gençlerbirliği’ni konuk etti. Siyah beyazlı takımda bir sakatlık şoku yaşandı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Ring ortaladı, Gökhan’ın kafasından seken topa arka tarafta uygun durumdaki Uğur Çiftçi vurdu. Açıyı iyi daraltan Fabri topu kafasıyla çıkardı. Kafasına oldukça sert bir top isabet eden Fabri için sağlık görevlileri sahada girdi.

Yapılan sağlık tetkiklerinden sonra Fabri oyuna devam edemedi. Deneyimli file bekçisi 40. dakikada oyundaki yerini Tolga Zengin’e bıraktı.

Etiketler
beşiktaş Fabri Gençlerbirliği spor toto süper lig tolga zengin
Son güncelleme: 21:27 | 02.04.2017
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