Bruma’dan güzel haber

Portekiz Milli Takımı'ndan sakat dönen Bruma'nın tedavisi devam ediyor. Genç yıldızın Başakşehir maçına hazır olacağı ifade edildi.

Portekiz U21 Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen ve yarınki Adana karşılaşmasında formasından mahrum kalacak olan Bruma'dan iyi haberler geliyor. Sarı kırmızılı takımın sağlık heyetinin uyguladığı tedavilere olumlu yanıt veren Portekizli yıldızın önümüzdeki hafta Başakşehir'e karşı oynama şansı belirdi. Bruma da takımının yanında yer almak için her türlü fedakârlığa hazır olduğunu iletti.

ÇARE LINNES

Takımdan ayrı çalıştığı için takım arkadaşlarının gerisinde kalan Lionel Carole, Adana maçında kenarda bekleyecek. Solda başarılı bir performans sergileyen Martin Linnes'e sarılan Igor Tudor, yarınki karşılaşmada Norveçli yıldızı sahaya sürecek. Son haftalarda iyi bir görüntü çizmeyen Carole önümüzdeki haftalarda değerlendirilecek.

TUDOR FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kritik Adana maçı öncesinde fikir değiştirdi. Başakşehir'in yenilmesiyle birlikte daha önemli hale gelen Adana karşısında sahaya çift forvet çıkmaya karar veren Tudor, Poldi ve Eren'i birlikte sahaya sürecek. Alman yıldızı biraz daha geride değerlendirmeyi düşünen Hırvat çalıştırıcı, rakibin gücünün de bu taktiğe uygun olduğunu düşünerek ikiliyi aynı anda sahaya sürecek.