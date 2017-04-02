Bülent Uygun: Futbolcularım çok fedakarlıklar yaptı

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Gaziantepspor olarak sıkıntılı süreçlerle mücadele ettiklerini belirterek, "Benim futbolcu kardeşlerime inancım, onlara verdiğim görevi yerine getirme arzusu ve sonucunda da geri dönüşümlerle şimdi Gazianteospor olarak çok daha güzel günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Gaziantepspor deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantepspor Teknik Direktörü Uygun, “Gaziantepspor olarak bulunduğumuz süreçte birçok sıkıntı ile mücadele ettik. Takım olarak ayağa kalkmak için birçok kez başarı elde etsek de bazen hakem hatalarından, bazen de ortamın bize sağladığı olanaksızlıklardan dolayı hep mağlubiyetler yaşadık. Ama benim futbolcu kardeşlerime inancım, onlara verdiğim görevi yerine getirme arzusu ve sonucunda da geri dönüşümlerle şimdi Gazianteospor olarak çok daha güzel günlere doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

“Önümüzde 9 tane çok önemli maçımız var”

Gaziantepspor'un önünde 9 tane önemli maç olduğunu hatırlatan Bület Uygun, “Futbolcularım bu zorlu süreç de çok fedakarlıklar yaptılar. Onların hepsiyle gurur duyuyorum, tebrik ediyorum. Daha başarmamız gereken önümüzde 9 tane çok önemli maçımız var. Onları da futbol adına en iyi şekilde hem takım oyunu oynayacağız. Hem bireysel yeteneklerimizi sergileyeceğiz hem de sahada futbolu izleyenlere keyif verecek şekilde futbolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.