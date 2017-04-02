Candaş Tolga Işık: Beşiktaş henüz şampiyon değil

Beşiktaş’ın İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, "Beşiktaş henüz şampiyon değil. Önümüzde 8 zor maç var. O maçlarda da bugünkü performansı gösterip matematiksel olarak kesinleştiğinde şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, “Kamuoyunun aksine önümüzde 8 maç var. Herkes ‘Beşiktaş şampiyon’ ruh halinde. Hepimizin arzusu, hedefi şampiyon olmak ama Beşiktaş henüz şampiyon değil. Önümüzde 8 zor maç var. O maçlarda da bugünkü performansı gösterip matematiksel olarak kesinleştiğinde şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Tolga Beşiktaş'ın kaptanı”

Deneyimli kalecileri Tolga Zengin hakkında da açıklamalarda bulunan Işık, “Tolga Zengin çok sorumlu biri. Taraftarın da büyük desteği vardı. Tolga, Beşiktaş'ın kaptanı. Bu takımdaki herkes bizim için aynı. Hocamız kime görev verirse herkes sorumluluğunu yerine getiriyor. Tolga çok önemli bir pozisyonda ciddi bir kurtarış yaptı. Oynadığında da oynamadığında da büyük önemi var takım için. Taraftarın Tolga’yı kucaklaması çok önemliydi. Fabri'nin tetkikleri devam ediyor. Çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bir şey söylemek şu an için doğru olmaz” şeklinde konuştu.