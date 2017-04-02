Osmanlıspor 0-2 Gaziantepspor / Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gaziantepspor, Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaştı. Osmanlı Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini alarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçına çıkan Osmanlıspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Ayrıca Başkent ekibi iç sahada 7 maçtır kazanamıyor. Osmanlıspor 31 puanla 12. sırada kalırken, Gaziantepspor 22 puanla 16. sırada yükseldi.
İlk yarının duraklama dakikalarında ceza sahasına gelen topta rakip savunmacıları ekarte eden Ghilas, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 65’i gösterdiğinde ise yakalanan kontratakta Ghilas’ın içeri gönderdiği topu boş kaleye gönderen Ben-Hatira, konuk ekibi 2-0 öne geçirmeyi başardı.