Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GAZİANTEPSPOR
02 Nisan 2017 16:30
OSMANLISPOR FK
0 - 2
GAZİANTEPSPOR
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Osmanlıspor 0-2 Gaziantepspor / Maç Özeti

Gaziantepspor, formsuz Osmanlıspor'u Ghilas ve Ben Hatira'nın golleriyle 2-0 mağlup ederek son 8 haftaya ligde kalma umudunu arttırmış şekilde girdi.
16:352 Nisan 2017
0
Osmanlıspor 0-2 Gaziantepspor / Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Gaziantepspor, Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaştı. Osmanlı Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini alarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Hamza Hamzaoğlu ile ilk maçına çıkan Osmanlıspor, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Ayrıca Başkent ekibi iç sahada 7 maçtır kazanamıyor. Osmanlıspor 31 puanla 12. sırada kalırken, Gaziantepspor 22 puanla 16. sırada yükseldi.

İlk yarının duraklama dakikalarında ceza sahasına gelen topta rakip savunmacıları ekarte eden Ghilas, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Dakikalar 65’i gösterdiğinde ise yakalanan kontratakta Ghilas’ın içeri gönderdiği topu boş kaleye gönderen Ben-Hatira, konuk ekibi 2-0 öne geçirmeyi başardı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇ KADROSU

Etiketler
Gaziantepspor Osmanlıspor süper lig
Son güncelleme: 18:24 | 02.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER