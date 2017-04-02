Cenk Tosun da Roma’nın radarına girdi

Beşiktaş'ta bu sezon maçlarda neredeyse boş geçmeyen Cenk Tosun, Roma'nın listesine girdi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla müthiş bir dönem geçiren Cenk Tosun'un talipleri her geçen gün artıyor. Alman Bayer Leverkusen'in nabız yokladığı milli futbolcuya sürpriz bir talip daha çıktı. İtalyan devi Roma, gelecek sezon Edin Dzeko'yu elden çıkarmayı planlıyor. Roma'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez, Oğuzhan Özyakup'un ardından Dzeko'nun yerine Beşiktaşlı forveti de listeye aldı.

ÇİN UZAK AVRUPA YAKIN

Monchi lakaplı transferin sihirbazı Rodriguez, siyah-beyazlı kulüple yakın zamanda temasa geçecek. Beşiktaş, Cenk Tosun için 15 milyon Euro'dan kapıyı açacak ve teklifleri değerlendirecek. Çin'in Tianjin Quanjian kulübünün istediği ancak Cenk'in Uzakdoğu'da futbol oynamaya sıcak bakmadığı öğrenildi. 26 yaşındaki forvetin,önceliğinin Beşiktaş olduğunu belirtip, “Hayalim İngiltere Premier Lig” diye konuştu.