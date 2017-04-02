Denizlispor 1-2 Altınordu / Maç özeti

Türkiye 1'inci Ligi'nde Altınordu, deplasmanda Denizlispor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Altınordu, 25’inci dakikada Moritz’in penaltıdan attığı gole 44’üncü dakikada Hasan Kabze’yle karşılık verince ilk yarı 1-1 bitti. Karşılaşmanın 60’ıncı dakikasında Hasan Kabze’nin yerine oyuna giren genç Fatih, 90+3’üncü dakikada attığı golle Altınordu’yu galibiyete taşıyan isim oldu.

Bu arada bitiş düdüğünün ardından Denizlisporlu Burak ile Altınordulu Erdoğan arasında gerginlik yaşandı. İki takımdan bazı futbolcuların da dahil olduğu tartışma sonunda hakem Caner Ak, Burak’a ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkarırken, Erdoğan’ı sarı kartla cezalandırdı. Bu sonuçla Altınordu 33 puana ulaşırken Denizlispor 31 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada gelişen Altınordu atağında Cenk’in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Erdoğan ceza alanı dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak yan direği sıyırıp auta gitti.

15. dakikada Altınordu ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Moritz’in yerden şutunda top kaleci Erce’de kaldı.

25. dakikada gelişen Denizlispor atağında Moritz’in ceza alanı içinde Sinan tarafından düşürülmesi üzerine maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Moritz topu filelere gönderdi: 1-0.

41. dakikada Hasan Kabze’yle duvar pası yapan Erdoğan çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

44. dakikada konuk ekip skoru eşitledi. Barış’ın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Asil Kaan çeldi, dönen topu önünde bulan Hasan Kabze kafayla ağları sarstı: 1-1.

51. dakikada Altınordu gole çok yaklaştı. Barış’ın pasıyla ceza alanı içinde buluşan Serkan sert vurdu, top üst direğe çarpıp auta gitti.

70. dakikada Yusuf’un uzun pasıyla hareketlenen Erdoğan Denizlispor ceza alanına girip yerden ortaladı. Kaleciyi de geçen topla buluşan Fatih kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

74. dakikada Moritz’in pasıyla ceza alanı önüne kadar ilerleyen Yasin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

90+3. dakikada Altınordu öne geçtie. Barış soldan kale içine ortaladı defansın arkasında müsait durumda Fatih topu filelere gönderdi: 1-2.