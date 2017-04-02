Devletten kulüplere malzeme yardımı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Amatör spor kulüpleri, hem halkımızın spor yapmasına yardımcı oluyor hem de uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesini sağlıyorlar. Yardımlarımız genişletilerek devam edecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, kulüp ve sporculara destek olmak için 2017 yılının ilk üç ayında 26 milyon 810 bin lira değerinde malzeme desteğinde bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, yardımların genişletilerek devam edeceğine dikkat çekti. Amatör spor kulüplerinin çok önemli bir toplumsal görevi yerine getirdiğini belirten Kılıç, “Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit bir görevi olan amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasında. Sporcularımızın çalışma koşullarını iyileştirilerek sporun yaygınlaştırılması yoluyla onların hem kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de yardımlarımız daha da genişletilerek devam edecek. Ülkemizin dört bir yanına yaptığımız tesisler ve malzeme yardımları sayesinde Türkiye’de spora olan ilgi daha da artacaktır” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye’nin 81 ilindeki kulüp ve sporculara destek olmak amacıyla malzeme yardımında bulunmaya devam ediyor. Kulüplere aralarında eşofman takımı, tişört-şort takımı, satranç takımı, spor çantası, spor yağmurluğu, futbol, basketbol, voleybol ve hentbol toplarının da yer aldığı spor malzemesi desteği sağlandı. Kulüp ve sporculara 250’şer bin adet eşofman takımı, tişört-şort takımı, spor çantası, spor yağmurluğu yardımı yapılırken, 65 bin adet futbol, basketbol, voleybol ve hentbol topu verildi. Ayrıca 60 bin adet satranç takımı dağıtımında bulunuldu.