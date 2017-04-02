Dursun Özbek: Gizlenmiş FETÖ’cüler olabilir

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FETÖ izlerini kulüpten tamamen silmek istediklerini ifade ederek, sarı-kırmızılı kulübün bir terör örgütüyle anılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç süreçleri ile ilgili konuştu. Bu durumdan son derece rahatsız olduğunu dile getiren başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün içindeki FETÖ izlerini tamamen silmek için çalıştıklarını ve hala gizlenmiş olan kişilerin olabileceğini ifade etti.

Özbek, “Ben ortaya çıkan o sonuçtan çok üzüldüm. Ertesi sabha 9.30 -10:00 gibi yönetimi topladık. Türkiye’nin şunu anlaması lazım. Galatasaray hiçbir zaman devlete karşı organizasyonların hiçbir zaman içinde olmaz. Terör örgütleriyle anılmasını da doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

Modertör’ün Galatasaray’da FETÖ’cülerin tamamen temizlendiğine emin misiniz sorusuna Özbek, “Belki gizlenmiş tek tük olabilir. Onun da arayışı içindeyiz. Büyük bir şüphem yok ama bu çalışma devam edebiliyor. Galatasaray bu kişilerden arınacaktır.” diye konuştu.