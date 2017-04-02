Dursun Özbek: Yeniden adayım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Genel Kurul'un istemesi durumunda bir dönem daha başkanlık yapabileceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, genel kurulun istemesi durumunda bir dönem daha başkanık yapmaya sıcak baktığını söyledi. “Genel kurul isterse yeniden adayım.” diye konuşan Özbek, son dönemde yaşanan olaylara değindi.

Hakan Çelik’in Madagaskar’da Galatasaraylılar’a rastladığını söylemesi üzerine Dursun Özbek, ‘Bu Galatasaray’ın hakettiği bir şey. Birçok spor dalını Türkiye’ye getiren kulüp olma misyonunu üstlenmiş bir kulüp” dedi.

Galatasaray’ın şampiyonlukta her zaman iddialı olduğunu ancak her zaman şampiyon olamayacağını söyleyen Özbek, karşılaştıkları mali sorunları çözmeden yola devam etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Matematiksel olarak şampiyonluk hedeflerinin sürdüğünü söyleyen Özbek, kötümser olunmamasını istedi.

Galatasaray’ın en büyük sorunu

Galatasaray’da en önemli sorunun mali yapının bozukluğı olduğunu söyleyen Özbek, futbol dışındaki branşların getirisinin çok yüksek olmadığını giderlerinin yüksek olduğunu belirterek futbol dışındaki amatör branşlara 40 milyon dolar harcandığını söyledi. Özbek bu paranın karşılığında 10 milyon dolar getiri geldiğini, her yıl bu branşlarda 30 milyon dolar açık verdiklerini söyledi.

Riva-Florya projesinden ilk dilim gelirin geldiği ve bunun borcu bir miktar azalttığını söyleyen Özbek, Cumhurbaşkanı’na bazı projeler götürdüğünü ve bunlar için destek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buna duyarsız kalmadığını ve projelerin başladığını belirterek mali yapının düzelmesi için büyük gayret içinde olduklarını söyledi.

Galatasaray’ın mali yapısının 2-3 yıllık bir süre içinde düzene gireceğini söyleyen Özbek, kendi modellerinin Beşiktaş’tan farklı olduğunu söyledi.

Yeni kaynaklar yaratmanın bu işin esası olduğunu belirten Özbek, ‘Feda’ gibi geriye dönük uygulamalar yapmanın kendisine çok uygun gelmediğini söyledi.

Galatasaray’ın gelir ve gider dengesinin aslında dengede olduğunu Sarı-Kırmızılı ekibi asıl yıpratanın faiz yükü olduğunu belirten Özbek, faiz sarmalından çıkmaları gerektiğini söyledi.

Transfer meselesi

Bu durumun büyük transfer yapılmayacağı anlamına gelmediğini söyleyen Özbek, futbolun ekonomisinin dev boyutlara geldiğini belirterek ‘UEFA’ya bağlı bir kulübüz, orada mücadele edebilecek bir kulübü kurmak zorundayız. Elbetteki pazardaki rakamlar yukarıya doğru ivme kazanıyor, ödenen paraların daha aşağı gelmesi kulüplerin ortak karar almalarıyla mümkün. Ancak bu çok radikal bir karar. Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da oynuyoruz. Rekabet edecek bir takım kurmak zorundayız. Kendi içinde dengesini zaman içinde bulacaktır.’ diye konuştu.

Aziz Yıldırım’la tokalaşması

II. Futbol Zirvesi’nde yaşananlara da değinen Özbek, gereksiz çatışmaların sporu etkilediğini, gerilimlerin tribün terörünü tetiklediğini belirterek ‘Aziz Yıldırım’la tesadüfen orada yan yana geldik. Cumhurbaşkanı da tokalaşın dedi, biz de yaptık.’ dedi.

Fikret Orman ile Aziz Yıldırım’ın neden yan yana gelmediği sorusuna ‘Ben fark etmedim. Oradaki diziliş rastgele bir dizilişti’ diyen Özbek zirvedeki görüntülerin bir zorlamanın sonucu olmadığını belirtti.

Ergin Ataman’a edilen küfürler

Özbek, Baskonia maçında Ergin Ataman’ya edilen küfürlerle ilgili olarak ise, ‘Aile içindeki çekişmeler kulübün kendisine zarar verir. Dün Fenerbahçe’yi kadınlar basketbolda farklı yendik çünkü taraftarlar başarı için bütünleşmişti. Galatasaray taraftarının bu görüntüyü sergilemesi lazım. Birbirimizle niye uğraşıyoruz. Bu desteğin hiçbir şekilde farklılaşmaması lazım’ dedi.

Basketbolda salonlarda yaşanan şiddete de değinen Özbek, salonların fiziki şartlarının yerinde olması gerektiğini belirtirken illa ki her şeyin yasayla yapılmasının gerekmediğini söyledi.

Özbek, sahadaki oyuncuyu demotive edecek bir söylem içine girmenin takımı desteklemek anlamına gelmediğini belirterek ‘Bunu yapıyorsan o zaman Galatasaray taraftarı değilsin’ dedi.

Başkan Özbek taraftara çağrı yaparak maça gelmelerine çok daha fazla ihtiyaçları olduğunu da söyledi ve ekledi: ‘Galatasaray’a küsülmez. Galatasaray halatı hep beraber çeken bir his takımıdır’

Dursun Özbek, gelecek yıl Euroleague’de olamayacakları için basketbolda bütçenin azaltılacağını da belirtti.