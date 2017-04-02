Fenerbahçe bu olamaz

Karabük ve Fenerbahçe birbirlerini orta sahada kilitleyerek oyuna başlamasına rağmen sarı-lacivertlilerin atakları heyecanlı ve Lens ile de daha etkili oldu. Karabük ise Tanase, Latovlevichi, Seleznyov ile atağa çıkmak istese de etkili olamadı hücumda.

Sağ tarafını Lens, Alper, Van der Wiel'e emanet eden Fenerbahçe, sadece sağ kenardan hücuma çıkmaya çalıştı. İki net gol pozisyonu da buldu. Hele bunlardan birisinde Lens kesin gollük pozisyondan yararlanamadı ilk yarının son anlarında. Solda Aatif titrek olmuş, kendine güvenini yitirmiş ve ağırlaşmış. Bu nedenle sol tarafı olmadan sadece sağ kanattan oynadı Fenerbahçe. Kajer'in olması takımın ve defansının toplanmasına yetmiş.

Fenerbahçe için Kjaer'in ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı bu maçta. İkinci yarıda daha baskılı oynayan taraf Karabük'tü. Fenerbahçe de rakibinden aşağı kalmadı ataklarda. Ahmet Şahin ve Fabiano'nun olağan üstü kurtarışları vardı. Aatif'ın yerine oyuna giren Volkan Şen aldığı topları ezip bir de sakatlanır gibi olunca Advocaat hoca da genç oyuncusunu kenara alarak adeta hatasını telafi etti. Sahaya sürdüğü Sow, golün asistini yaptı.

İsteriz ki sahada özlenen, istekli, heyecan veren, koşan, oyuna hâkim, presle rakibini oynatmayan Fenerbahçe olsun ama eskiden sahneye çıkan sıra şarkıcıları gibi sıra takımı haline getirmiş Hollandalı hoca koca Fenerbahçe'yi.

Böyle etkisiz, kişiliksiz oynamak Fener takımına yakışmıyor. Van Persie'nin golünün şans olduğunu söylemeliyiz.