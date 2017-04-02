Fenerbahçe umut tazeledi

Oktay APAYDIN yazdı...

Milli aradan sonra Fenerbahçe ne yazık ki bekleneni veremedi. Başakşehir'in Akhisar yenilgisi bile sarı-lacivertli oyuncuları canlandıramamış. Lig ikinciliği ve Şampiyonlar Ligi umutları devam eden F.Bahçe o kadar kötü oynadı ki maçın seyir zevki maalesef vasatı geçemedi.

Neyse ki, son dakikalarda RVP'nin golü 3 puanı getirdi F.Bahçe'ye… Orta saha mücadelesini bol bol izlediğimiz maçta Karabük'ün iki net pozisyonu dışında akılda pek de bir şey kalmadı. Sarı-lacivertliler organize bir atak yapamazken 3 pozisyondan da faydalanamayan bir Fenerbahçe izledik. Silik bir görüntü çizen konuk ekip neredeyse sahada yoktu. Oyuncuların olduğu kadar kenar yönetiminin de aklı sahada değildi. Öyle ki Advocaat, Volkan'ı sakatlandı zannetti ve oyundan aldı.

Gülsek mi, ağlasak mı? Ligde en son golünü 11. haftada Galatasaray'a atan Van Persie son derece etkisiz kaldı. Ama kaderin cilvesi ikinci yarının son dakikalarında Sow'un şutunda topu önünde bulup Fenerbahçe'nin golünü attı. Uzun süren gol orucuna da son verdi.

PENALTIYI GÖREMEDİ

İkinci yarıya ise Karabük daha etkili başladı. Bulduğu net pozisyonlar kaleci Fabiano'ya takıldı. Yine orta saha mücadelesi içinde geçen maçta özellikle Fenerbahçeli oyuncular beklenen performansı gösteremedi. Hakem Bülent Yıldırım 84'te Kjaer'in penaltı pozisyonunu göremedi. O dakikaya kadar iyi idare eden Yıldırım ardından gelen Fenerbahçe'nin golüyle maçın sonucuna direkt olarak etki etti. Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun planlamasını bir an önce yapmaya başlamalı. Zira bu sezon 2.'lik de hayal…