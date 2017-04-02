Fenerbahçe’de 24 senede ilk!

Karabükspor’u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon dış sahada, Kadıköy’den daha fazla puan topladı. Sarı-lacivertlier, en son 1992-1993 sezonunda deplasmanda daha fazla puan toplamıştı.

Robin van Persie'nin golüyle Karabükspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, bu sezon dış sahadaki 7 galibiyetine imza attı. Aldığı 3 puanla bu sezonki deplasman puanını 24'e çıkaran sarı-lacivertli takım, sahasında topladığı puanı da geçti. Kadıköy'de oynanan karşılaşmalarda 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgiyle 23 puan elde eden Fenerbahçe, deplasman maçlarında ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 24 puan topladı. Fenerbahçe, bu performansıyla 24 yıl sonra bir ilk yaşadı ve dış sahada, evindeki maçlardan daha fazla puan topladı.

18 takımlı sezonda ilk kez

Fenerbahçe, 1992-1993 sezonunda sahasında oynadığı karşılaşmalarda 24 puan kazanırken, deplasman maçlarında ise hanesine 34 puan yazdırmıştı. Ancak o sezonda ligde 16 takım vardı. Sarı-lacivertliler, 18 takımla mücadele edilen Süper Lig'de ilk kez deplasman maçlarında daha fazla puan toplamış oldu.