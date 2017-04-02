Forma kazandı

Lemi ÇELİK yazdı...

Fenerbahçe, Karabükspor deplasmanında 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin tek santrfor olan Van Persie'yi kanatlardan yapılacak ortalarla beslemeleri gerekiyordu veya merkezde Alper ve Souza'nın desteği ile verkaçlarla pozisyon üretip gol bulmaya çalışacaklardı. Ama dün bunların olmadığına şahit olduk. Karabükspor karşısında da gördük ki Fenerbahçe'nin güçlü ve başarılı bölgesi defansı.

Pas yüzdeleri kötü, topa sahip olma oranları ise yetersizdi. Oyuncuların bireysel performansları istenen düzeyde değil ve en önemlisi kontrataklarda başarısız bir görüntü çizdiler. Sarı-lacivertlilerin buna rağmen almış olduğu galibiyetin en önemli faktörü oyuncularının maçın sonuna kadar devam eden dirençlerini göstermesiydi. Karşılaşmaya etki edecek unsurları şöyle sıralayabiliriz.

1-Fenerbahçe neden kötü oynuyor? Kadro dizilişi ile sahada uygulanmaya çalışılan taktik, birbiriyle uyumlu değil. Kanatlardan kombine gelişen bir atak bile izleyemedik.

2-Fark yaratacak oyuncular Alper, Lens, Souza ve Van Persie bireysel yeteneklerini takım performasıyla birleştirip sonuç alamıyor.

3-Alper, Lens ve Aatif, Van Persie'ye çok uzak oynuyorlar. Aralarında büyük bir kopukluk var. Fenerbahçe bu yüzden rakip alanda bir türlü pozisyon üretemedi ve merkezden de etkili ataklar yapamadı.

NOT: Dün sahada Fenerbahçe adına en güzel şey giymiş oldukları formalarıydı.