Futbol sahalarında görülmeyen olay!

Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Dörtyol Sahası’nda Metin Suğurtin, Samet Arsak ve Mehmet Sait Güden’in yönettiği Dörtyol Belediyespor ile Güneykentspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarının 48. dakikasında Dörtyol Belediyespor kalecisi, rakip oyuncudan gelen topu kontrol etti. Rakip oyuncular baskı yapmayıp yarı sahalarına çekilince kaleci, topla oynamaya başladı. Her iki takımın futbolcuları yarı alanlarında beklemeyi sürdürürken kaleci de ayağındaki topu kimseye atmadı ve tam 15 dakika boyunca kendisi oynadı.
Oyun kuralları içeresinde topla oynayan kaleciyi kendi takımının yedek kulübesi uyardı. Dakikalar 63’ü gösterdiğinde ev sahibi ekibin kalecisi, takım arkadaşına pasını aktardı ve oyun tekrar hızlandı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.