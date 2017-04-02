Futbol sahalarında görülmeyen olay!

Hatay’da oynanan TFF Kadınlar 3. Lig 7. Grup 19. hafta maçında lider Dörtyol Belediyespor ile ikinci sıradaki Güneykentspor arasındaki maç, futbol sahalarında görülmeyen bir olaya sahne oldu. Ev sahibi takımın kalecisi, rakip takım oyuncuları yarı alanlarından çıkmayınca 15 dakika boyunca ayağındaki topu oyuna sokmayıp kendisi oynadı.

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