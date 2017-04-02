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Galatasaray Avrupa’ya veda etti

Challenge Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, Rus rakibi Fakel'e 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda da Fakel'e 3-0 yenildiği için organizasyona veda etti.
22:022 Nisan 2017
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Galatasaray Avrupa’ya veda etti

Challenge Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, Rus rakibi Fakel’e 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda da Fakel’e 3-0 yenildiği için organizasyona veda etti.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Juan Erce Alvarez (İspanya), Mirjana Penkov (Bosna Hersek)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Hüseyin Koç, Tuia, Doğukan Ulu, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Halil Yücel, Murathan Kısal, Lugumdzija, Melih Sıratça, Emre Ünlü)

FAKEL: Iakovlev, Kplpdinsky, Kliuka, Likhosherstov, Kimerov, Volkov (Shishkin, Bezrukov, Tokhtash, Bogdan, Alekseev, Bondaronko)

SETLER: 16-25, 19-25, 21-25

SÜRE: 75 dakika (24, 25, 26)

Etiketler
Challenge Kupası Fakel Galatasaray HDI Sigorta
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