Galatasaray Avrupa’ya veda etti

Challenge Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, Rus rakibi Fakel'e 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda da Fakel'e 3-0 yenildiği için organizasyona veda etti.

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