Galatasaray orta sahanın ilacını İsviçre’de buldu

Tolga Ciğerci ve Nigel de Jong’dan memnun olmayan yönetim, aradığı ismi İsviçre’de buldu

Young Boys forması giyen Leonardo Bertone'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın 1 milyonEuro'yu aşkın bir rakamı gözden çıkardığı iddia edildi. İsviçre basınına göre genç yıldızı isteyen tek takım Cimbom değil…

Süper Lig yarışında geride kalan ve yeni sezonun planlamasını oluşturmaya başlayan Galatasaray, Tudor'la birlikte takımın iskeletini değiştirmeye hazırlanıyor. İsviçre basınının iddiasına göre, Galatasaray yönetimi Young Boys forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Leonardo Bertone'yi gözüne kestirdi. Üstelik 1 milyon Euro'yu aşkın bir bütçe de ayrılmış durumda.

Ancak bu sezon gösterdiği başarılı performansla isminden söz ettiren Bertone'nin tek talibinin sarı-kırmızılılar olmadığının da altı çizildi. Galatasaray'ın dışında Monaco, Werder Bremen, Sporting Lizbon ve Anderlecht'in de ilgilendiği İtalyan asıllı İsviçreli futbolcu, 37maçta 4 gol atarken 1 de asiste imza attı. Bilindiği gibi Tudor, De Jong ve Tolga'nın performansından memnun değil.