Galatasaray’da Hugo ve Jedvaj atağı

Igor Tudor’un ısrarla istediği vatandaşı Tin Jedvaj için Bayer Leverkusen’in kapısını çalmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar,Alman ekibininyeni Teknik Direktörü Tayfun Korkut’u ikna edip mutlu sona ulaşacak...

Getirdiği savunma odaklı ve mücadeleye dayalı yeni sistemle dikkat çeken Teknik Direktör Igor Tudor, yeni sezon öncesindeki transfer listesinde önemli stoperlere de yer verdi. Milli takım arasında yönetimle bir araya gelen ve raporunu sunan Hırvat çalıştırıcı, Bayer Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj'ı Galatasaray'da görmek istediğini iletmişti. Bu isim, genç yaşı ve potansiyeli nedeniyle yönetimden de onay aldı.

Sürpriz bir şekilde Bayer Leverkusen'in başına getirilen Tayfun Korkut'u ikna edip Jedvaj'ı sonlandırmak isteyen yönetim kesenin ağzını da açtı. FFP kriterleri kapsamında oyunculara bonservis bedeli ödeme konusunda sıkıntısı bulunmayan sarıkırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun aklını hem maaş hem de Avrupa'da oynama şansıyla çelecek. Senelik 1.3 milyon Euro kazanan Hırvat yıldız için yıllık 2 milyonun üzerine çıkılacak.

HUGO İLE GÖRÜŞME

Stoperde birden fazla isimle görüşen Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde de ilgilendiği Palmeiras'ın yıldızı Vitor Hugo'nun menajerini İstanbul'a davet etti. Aynı zamanda Felipe Melo'nun da menajerliğini üstlenen Baster ile görüşecek olan yönetim, yaz planlamasını yapıyor. Palmeiras'ın 10 milyon Euro'luk bonservis talebi aşağı çekilmezse, yönetim geri adımatacak.