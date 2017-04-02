Giresun’da teknik direktörü darp ettiler

Giresun’da oynanan 1. amatör kümenin son hafta müsabakasında olay çıktı. Çıkan olaylarda Dereli ÇPL antrenörü Yılmaz Bıçak darp edildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Ballıcaspor-Dereli ÇPL takımları arasında oynanan maçın 30. dakikasında olaylar çıktı. İddiaya göre, Dereli ÇPL takım yöneticisi Y.B.'ye Ballıcasporlu taraftarlar saldırdı. Bunu gören futbolcular da olaya karıştı.

Çıkan arbedede ise Dereli ÇPL antrenörü Yılmaz Bıçak, darp edildi. Çıkan olayların üzerine maçın hakem Nejat Başuslu müsabakayı tatil etti. Darp edilen antrenör ise uzun süre ambulans bekledi. Bu anlar ise orada bulunan vatandaşlar tarafından fotoğraflandı. Daha sonra gelen ambulans ile antrenör Yılmaz Bıçak Bulancak Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.