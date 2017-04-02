Göztepe, Yılmaz Vural ile iyi başladı

Göztepe, Yılmaz Vural yönetiminde çıktığı ilk maçta Giresunspor'u 2-1 yenerek kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig’in 26. hafta karşılaşmasında Giresunspor’u konuk eden Göztepe, yeni teknik direktörü Yılmaz Vural ile ilk maçında 2-1 galip geldi. Play-off yarışında 6 puanlık öneme sahip olan maç sonunda İzmir ekibi 43 puanla 4. sırada, konuk takım ise 40 puanla 6. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Canberk’in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Eser topu kornere çeldi.

10. dakikada Canberk’in sağ kanattan yaptığı ortada Segbefia kafayı vurdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

28. dakikada Recep Aydın’ın kullandığı kornerde Adis topu ön direkte karşıladı ve mutlak bir gol pozisyonunu uzaklaştırdı.

44. dakikada Recep Aydın’ın kullandığı serbest vuruşta top auta gitti.

65. dakikada Dodo’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay topu kornere çeldi.

69. dakikada Adis Jahovic’in kullandığı serbest vuruşta top barajda kaldı.

83. dakikada Halil’in kullandığı kornerde Adis kafayı vurdu ve meşin yuvarlak kaleye gitti. 2-0

90. dakikada hakemin penaltı kararında topun başına geçen Özgür Can Özcan, farkı 1’e indiren isim oldu. 2-1

Stat: Bornova

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bülent Gökçü, Aleks Taşçıoğlu

Göztepe: Günay, Leo, Tanju (Fuchs Dk. 71), Canberk, Gençer, Gosso, Segbefia (Emre Dk. 73), Murat (Soner Dk. 72), Halil, Tayfur, Adis Jahovic

Giresunspor: Eser, Cihan, Berkan, Onur, Özgür Yılmaz, Hüsamettin, Volkan (Tomic Dk. 77), Abwo (Özgür Can Özcan Dk. 73), Recep (Carioca Dk. 58), Dodo, Isaac

Goller: Segbefia (Dk. 10), Adis Jahovic (Dk. 83) (Göztepe), Özgür Can Özcan (Pen.) (Dk. 90) (Giresunspor)

Sarı kartlar: Hüsamettin, Cihan (Giresunspor), Gosso, Canberk (Göztepe)