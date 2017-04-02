Haldun Üstünel geri mi dönüyor? Açıkladı! – Galatasaray haberleri

Galatasaray'da çalıştığı dönemde bitirdiği transferlerle taraftarların gözdesi olan Haldun Üstünel, atanmayla değil, seçimle görev yapacağını söyleyerek Nazifoğlu'na gönderme yaptı.

Nazifoğlu istifa etmeden önce mevcut yönetimin kendisine teklifte bulunduğunu belirten Üstünel, “Sportif A.Ş'de görev yapacaksam üyelerin oyuyla seçilmeyi kabul ederim” dedi.

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ

Galatasaray yönetimi tartışmalı mali genel kuruldan ibra zaferiyle çıkarken, görev süresinin son yılına sıkıntılı giriyor. Yönetim kurulu ve Sportif A.Ş'den toplam 7 isim görevlerinden istifa ederken Başkan Dursun Özbek'in ekibini takviye çalışmaları da bugüne dek sonuçsuz kaldı. Sarı-kırmızılıların ‘sihirbaz' lakaplı eski yöneticisi Haldun Üstünel'e de Levent Nazifoğlu istifa etmeden önce teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

NAZİFOĞLU ATANMIŞTI

Ancak eski yönetici kendisine gelen teklifi geri çevirerek, “Sportif A.Ş'de çalışmam, görev yapacaksam seçimle gelirim. Zaten daha sonra kapımı çalan da olmadı” ifadelerini kullandı. Üstünel, Alp Yalman ve Levent Nazifoğlu gibi atanmış olarak görev yapmayı değil, üyelerin oyuyla seçilip yönetim kurulunda çalışmayı kabul edebileceğinin altını çizdi.