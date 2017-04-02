Hikmet Karaman: Tüm maçları kazanmamız gerekiyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligdeki konumları gereği bundan sonra oynayacakları tüm maçları kazanmaları gerektiğini söyledi

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor, alt sıralardan kurtulamıyor. Bordo-mavililer karşısında sahadan yenik ayrılan ev sahibi ekip ligin alt sırasına geriledi.

Maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcularını mücadelelerinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, “Ama bugün mağlup olduk ve ligdeki konumumuz nedeniyle bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Taraftarımızın istifa çağrılarına ve beni yargılamalarına katılıyorum, haklılar. Takım düşme pozisyonuna gelmişse sorumlusu benim. Ben gelip geçiciyim, beki yönetimlerde. Kaçmak gibi bir düşüncem olmadı” dedi.

Hakem faktörünün Çaykur Rizespor'un yanında hiç olmadığını belirten Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bana göre bugün bir penaltımız verilmedi. Hakem faktörünü Çaykur Rizespor bir türlü yanına alamadı. Çok üzgünüm. Kaçan çok pozisyon var, insanın yüreği sızlıyor. Ben takımı bu kadar çalıştırabiliyorum. Eşit şartlarda yarışmıyoruz. Biz 4 oyuncu alıp kulübü borçlandırmadık. 2 oyuncumuz olsa 8'inci sırada olurduk. Mali disiplin ve genç takım olmanın sıkıntılarını çekiyoruz” şeklinde konuştu.

“Herkesten özür diliyorum”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Herkesten özür diliyorum. Taraftar takıma düşman olmasın. Şehirde bir sorunumuz var. Geçen yıl 8 puan öndeyken küme düşer dediler, şimdi 7 puan gerideyiz. Öndeyken de, gerideyken de küme düşersiniz deniliyor. İşimi iyi yapmaya, oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyorum. Bunlar savunma değil. Bu takımı buraya düşüren benim. Futbolcuların suçu yok. Yere düştüysem ayağa kalkarım, asla çalışmadan taviz vermem. Milyonlarca kez deneme yapar, bir yumruk yersem düşer yine kalkarım. Çaykur Rizespor küme düşme adayı diyebilirsiniz ama düştü diyemezsiniz. Takımın mücadelesinden çok memnunum” dedi.

Karaman, Ahmet İlhan ve Mehmet’e bundan sonra forma vermeyeceğini belirterek, “Kendilerine bundan sonra forma şansı vermeyeceğimi söyledim. Sonuç olarak hala bizim oyuncularımız. Kadro dışı diye değerlendirmiyorum” ifadelerini kullandı.