Kenan Sofuoğlu kaza yaptı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda İspanya'da düzenlenen sezonun 3. ayağında kaza yaptı ve yarışı tamamlayamadı.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun yer aldığı Dünya Supersport Şampiyonası’nın 3. ayağı İspanya’nın Aragon özerk bölgesiyle aynı adı taşıyan 5 bin 77 metrelik pistte 16 tur üzerinden yapıldı. Yarışmayı GRT Yamaha takımından Fransız Lucas Mahias kazanırken, Kallio’dan Sheridan Morais ikinci, MV Agusta Reparto Corse’dan Patrick Jacobsen de üçüncü oldu.

Kenan, kaza yaptı

Sezonunun ilk iki yarışını sakatlığından dolayı kaçıran Sofuoğlu, yarışa ikinci sıradan başladı. Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan milli motosikleşçi, yarışın bitmesine 9 tur kala önünde düşen GRT Yamaha takımının İtalyan pilotu Federico Caricasulo’ya takılarak yarış dışında kaldı. Daha sonra sağlık kontrolünden geçen Soduğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Dünya Supersport Şampiyonası’nın 4. yarışı 30 Nisan Pazar günü Hollanda’da yapılacak.