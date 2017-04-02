Krallık yarışı kızıştı

Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı. 4 maçtır gol sevinci yaşayamayan 16 gollü Cenk Tosun zirvede olsa da, son 3 maçta 5 gol bulan ve 15 gole ulaşan Vagner Love, Tosun’u takibini sürdürüyor. Konyaspor’un yıldızı Bajic’in de 12 golü bulunuyor.

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