Malatya’ya şampiyonluk havası geldi

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’un Doğu Anadolu derbisinde ezeli rakibi Elazığspor’u 1-0 yenmesi, sarı-kırmızılı taraftarları sokağa döktü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve Evkur Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle tamamlanan karşılaşmanın ardından Malatya sokakları karnaval yerine döndü. Araçlarıyla konvoy yapan bazı taraftarlar mutluluklarını klakson çalarak paylaşırken, bazı taraftarlar ise gruplar halinde bayraklarıyla yürüyüş yaptılar.

“Bekle bizi Süper Lig”

“Bekle bizi Süper Lig” diyerek duygularını paylaşan bir taraftar, “Geliyoruz bekle bizi Süper Lig. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bekle bizi geliyoruz” dedi. Bir başka taraftar ise, “Ezeli rakibimiz Elazığspor'u yendiğimiz için çok mutluyuz. Onlara 1. Lig’de başarılar diliyoruz. Biz hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e gidiyoruz. Doğunun tek kralı var; o da Malatyaspor” ifadelerini kullandı.