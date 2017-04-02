Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Mario Gomez coştu, Wolfsburg puanı kaptı

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, Türk asıllı hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmada Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen karşısında 7 dakikada 3 gol attı. Mücadele 3-3 sona erdi.
21:192 Nisan 2017
0
Mario Gomez coştu, Wolfsburg puanı kaptı

Beşiktaş’ın eski yıldızı Mario Gomez, Bayer Leverkusen deplasmanında coştu. Karşılaşmanın 80. dakikasına 2-0 geride giren Wolfsburg, Mario Gomez’in 7 dakikada attığı 3 golle 3-2 öne geçti. Tayfun Korkut’un çalıştırdığı Bayer Leverkusen, 89. dakikada Havertz’in attığı gole eşitliği sağlarken, karşılaşma 3-3 sona erdi.

Türk asıllı hakem Deniz Aytekin’in yönettiği karşılaşmada Mario Gomez, 3. golü penaltıdan attı. Ligde 13. sırada bulunan Wolfsburg, bu sonuçla birlikte puanını 30’a yükseltirken, Bayer Leverkusen 32 puanla 11. sırada yer aldı.

Son güncelleme: 21:20 | 02.04.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER