Mutlu Topçu Konyaspor’u tebrik etti

Bursaspor deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor’a 2-0 mağlup olarak 32 puanda kaldı. Teknik Direktör Mutlu Topçu, karşılaşma sonrasında ikinci yarıda 3 tane önemli pozisyon bulduklarını söylerken; "Bu sahada Konyaspor'a karşı böyle pozisyon bulan takım var mı" diye konuştu.

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 2-0 kaybettikleri karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mutlu Topçu, “Konyaspor'a baktığımız zaman milli takım arasından önce Fenerbahçe'yi yenen bir takım. Konyaspor çok disipline ve birlikte oynayan ciddi ekiplerden bir tanesi. Biz milli takım arasında hazırlık dönemini çok iyi geçirdiğimiz kanaatindeyim. Oyuna çok şanssız bir şekilde başladık ama oyunun devamında oyunu kenarlara yayan, yapacağı ortalarla neticeyi değiştirecek bir takım hüviyetimiz vardı. İkinci yarıda bu pozisyonları bulduk. 3 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz var. Bilmiyorum Konyaspor'a karşı sahasında bu kadar pozisyon bulan başka bir takım var mı? Ama futbolun gerçeği bu. 11 tane korner atmanız, 35-40 tane orta yapmanız bir şey ifade ediyor mu? Türk futbolunda bilemiyorum ne ifade ettiğini, herkes tabelaya bakıyor, tabelada 2-0 mağlubuz. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Bu oynadığımız oyunu iç sahada gerçekleştirebilirsek, Karabükspor karşılaşması için çok pozitif yansıyacağını düşünüyorum” dedi.