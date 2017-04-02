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Ozan Tufan’ın acı günü

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan'ın 85 yaşındaki dedesi Ali Tufan yaşamını yitirdi.
09:402 Nisan 2017
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Ozan Tufan’ın acı günü

Fenerbahçeli futbulcu Ozan Tufan’nın dedesi 85 yaşındaki Ali Tufan, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan’ın dedesi Ali Tufan, bu sabah yaşadığı Bursa’nın Harmancık İlçesi’nde, yaşlılığa bağlı rahaksızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ali Tufan’ın cenazesi, öğle namazına müteakip Harmancık Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Harmancık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ozan Tufan’nın babası Mehmet Tufan, kabristan çıkışında taziyeleri kabul etti.

Ozan Tufan’ın bugün oynanan Kardemir Karabükspor maçı kadrosunda bulunması nedeniyle cenazeye katılamadığı belirtildi.

Etiketler
cenaze Ozan Tufan
Son güncelleme: 09:41 | 02.04.2017
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