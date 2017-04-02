Pote 4 gol attı, maç berabere bitti!

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Zorlu mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 31 puanla 11. sırada yer alırken, konuk takım 41 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakika Ümraniyespor'da Bulut'un kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirspor'da Pote ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 0-1
37. dakika Adana Demirspor'da Sercan’ın uzun pasında Leroy topla buluştu. Bu futbolcunun sol kanattan ortasında Pote gelişine vuruşunda meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1
45. dakika Adana Demirspor'da Oğuzhan'un savunmadaki büyük hatasında Ümraniyespor'da Bulut topu kaptı. Kaleci Zülküf'ün Bulut'u düşürmesi sonucunda orta hakempenaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan İbrahim, takımını yeniden öne geçirdi. 1-2
50. dakika Ümraniyespor'da Samet'in uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
55. dakika ceza alanı içerisinde top Ümraniyespor’lu Tarık'ın eline çarptı, orta hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Pote beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2
59. dakika Adana Demirspor'da Pote'un ceza alanı içerisinde güzel pasında Servan net pozisyonda gelişine vurdu, top yakın mesafeden auta çıktı.
73. dakika Adana Demirspor'da Leroy'un sol kanattan ortasında Pote kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı. 3-2
88. dakika Ümraniyespor'da İbrahim savunmadan dönen topa gelişine düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-3
Hakemler: Ali Şansalan, Seyfettin Ünal, Abdullah Bora Özkara
Adana Demirspor: Zülküf, Göksun, Mehmet (Servan dk. 46), Pote (Timuçin dk. 82), Sercan (Mustafa dk. 46), Grbic, Oğuzhan, Raspopovic, Alican, Serkan, Leroy
Ümraniyespor: Burak, Salifu (Mustafa dk. 62) , Bulut, Serdar, İbrahim, Mehmet (Mücahit dk. 45), Otoo, Ömer, A’beka (Samet dk. 29), Merthan, Tarık
Goller: Pote (dk. 39, dk. 55, dk. 72) (Adana Demirspor), Pote K.K. (dk. 3) İbrahim (dk. 45, dk. 88) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Zülküf (Adana Demirspor), Serdar, Samet (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Tarık (dk. 54) (Ümraniyespor)