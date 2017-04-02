Samet Aybaba: Sivas’ı Süper Lig’e çıkartacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, her maçlarının final olduğunu belirterek, "Hep birlikte kenetlenip bu takımı yeniden Süper Lig’e çıkartacağız” dedi.

TFF 1. Ligi 26. haftada Sivasspor, Manisaspor'u evinde 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Manisaspor ise aldığı mağlubiyet ile düşme çizgisinde işini biraz daha zora soktu. Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kenetlenip Sivasspor'u Süper Lig'e çıkartacaklarını belirterek, “Türkiye'nin en iyi kontra atağa çıkan takımı. İleriye doğru iyi oynayan çok yetenekli oyuncuları var. Sait hocayı kutluyorum. İyi kurgulamış. Futbol adamlarının birinci görevi budur. Elinde ki mevcut kadroyu iyi kullanmak. Biz Rakibin bu artısını biliyorduk. Oyuncularımızı arkada tutup öne çıkmak istedik. İlk yarının büyük bölümünde bunu başardık. Çok pozisyona girdik. Rakibe de birkaç pozisyon verdik. Oyuncalarımızın kalitesi belli. Rakip kadar istekli ve arzulu oynayacağız. Rakip kadar koşacağız ki kalitemiz ortaya çıksın. Bugün bunların hepsini uyu yaptım. Bir maç kazandık. Ama bizim her maçımız finaldir. Hiçbir maçta bizim şunu söyle bunu böyle yapalım deme lüksümüz yok. Hep birlikte kenetlenip bu şehri tekrar Süper Lige çıkartmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

Manisaspor cephesi

Manisapor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise yaptığı açıklama ligin kendi açılarından yeni başladığını ifade edip, “Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Bundan sonra ki maçlarda başarılar diliyoruz. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftaydı. Bizim için burada alacağımız puan ekstra bir puan olacaktı. Avantajlı konuma geçecektik. Buradan puan ile döneceğimize inanıyorduk. Ama rakibin yeni hoca ile çalışması, deplasmanda kaybetmiş olması, motive olmalarına ve daha coşkulu oynamalarına neden oldu. Bunu bekliyorduk aslında. Maçın başında ki pozisyonlarımızı gole çevirebilseydik çok daha farklı olabilirdi. Çokta üzülmüyorum. Rakibimiz olan bir takım değildi Sivasspor. Lig bizim için yeni başlıyor. Kalan 8 maçımızda rakiplerimizi mağlup edip puan aldığımız sürece puan alıp yerimizi koruyacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yapacağız.”dedi.