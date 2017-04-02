Şampiyonluk yakın!

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştığı Elazığspor karşısında aldığı 3 puanla liderlik koltuğunu iyice sağlamlaştırdı.

Ligin 19. haftasında deplasmanda oynadığı ve 3-0 yenildiği Samsunspor maçından beri yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, ilk 2 sırayı alan takımların Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'de kalan son 8 maç öncesinde büyük avantaj elde etti.20. haftada oturduğu liderlik koltuğunu bırakmayan Malatya ekibi, oynadığı son 7 maçın 6'sında galip gelip, 1'inde ise berabere kalarak başarılı bir grafiğe de imza attı. Evkur Yeni Malatyaspor üst sıralardaki takımların puan almakta zorlandığı haftalarda kazandığı maçlarla adeta zirvede tek başına kaldı.

11 yıllık özlemi dindirmek istiyor

Adım adım Süper Lig'e yürüyen sarı-kırmızılılar, Elazığspor galibiyeti sonrası adeta zafer şarkıları söylemeye başladı. 11 yıllık Süper Lig özlemini bu sezon dindirmek isteyen kulüp, son 4 iç saha müsabakasını İstanbul'da oynamasına rağmen Malatyalı taraftarlar takımını yalnız bırakmadı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Elazığspor maçında tribünlerin büyük bir bölümünü dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya futboluna yeni bir heyecan kazandırdı

1966 yılında kurulan ve önemli başarılara imza atan Malatyaspor Kulübü'nün içerisine düştüğü dar boğazdan çıkamayarak amatör kümeye kadar düşmesiyle Malatya futboluna yeni bir heyecan kazandırmak için adı değiştirilerek desteklenen Evkur Yeni Malatyaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmaya oldukça yakın.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın divan kurulu başkanlığını, Adil Gevrek'in ise kulüp başkanlığını yaptığı Evkur Yeni Malatyaspor, 31 yıllık tarihinin en büyük başarısı için haftaları saymaya başladı.