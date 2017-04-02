Samsunspor ve Balıkesirpor 10. randevuda

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ile Balıkesirspor 10. kez karşı karşıya gelecek.

Ligin 26. haftasında pazartesi günü Samsun'da karşılaşacak olan 2 takım daha önce 9 kez resmi müsabakalarda karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda Samsunspor 3 galibiyet, Balıkesirspor da 5 galibiyet aldı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsun'da oynanan 4 karşılaşmanın 3'ünü Samsunspor kazanırken, 1 maç ise Balıkesirspor'un üstünlüğünde sonuçlandı.

2 takım arasında daha önce oynanan 9 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 9 gol attı. Balıkesirspor ise rakibine karşı 14 gol attı. Samsun'da oynanan 4 karşılaşmada ise Samsunspor 7 gol attı, deplasman takımı ise 3 gol atma başarısı gösterdi.

Pazartesi günü saat 18.30'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.