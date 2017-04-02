Samsunspor’da hazırlıklar tamam

TFF. 1 Lig ekiplerinden Samsunspor, Pazartesi günü ağırlayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı son çalışma ile tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile Balıkesirspor ligin 26. haftasında Samsun'da karşılaşacak. Mücadele öncesinde Samsunspor, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde son çalışmalarını gerçekleştirdi.

Nuri Asan Spor Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman, düz koşu ve taktik çalışmasının ardından, çift kale maçla sonlandı.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor'un düşme mücadelesinde çekiştiği takımlardan Bandırmaspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Manisaspor, Şanlıurfaspor, Elazığspor ve Adana Demirspor puan kaybetti. Samsunspor ile birlikte küme mücadelesi veren takımlardan sadece Mersin İdman Yurdu bu hafta 3 puan alan takım oldu. Karadeniz temsilcisi, Balıkesirspor'u yendiği takdirde puanını 28'e çıkartacak ve 12. sıraya kadar yükselebilecek.