Şaziye Erdoğan Avrupa üçüncüsü oldu

Hırvatistan'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nın ilk gününde bayanlar 48 kiloda podyuma çıkan Şaziye Erdoğan Avrupa üçüncüsü oldu.

Hırvatistan'ın Split kentinde 2-9 Nisan 2017 tarihlerinde yapılmakta olan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda milli takım erkeklerde 8, kadınlarda 8 güreşçi olmak üzere 16 sporcu ile mücadele ediyor. Avrupa Şampiyonası’na ise 42 ülkeden 153 bayan 211 erkek sporcu katıldı.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nın ilk gününde Bayanlar 48 kiloda podyuma çıkan Şaziye Erdoğan Avrupa üçüncüsü oldu.

Erdoğan, koparmada kaldırdığı 72 kiloyla 5., silkmede 90 kiloyla Avrupa üçüncüsü, toplamda ise 162 kiloyla 4. Oldu. Aynı kiloda yarışan Gamze Karakol ise, koparmada elde ettiği 70 kiloyla 6. silkmede 88 kiloyla 5., toplamda da 158 kiloyla 6. sırada yer aldı.

Halter Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, “Sporcularımızın gelecekte bu başarılarını arttırarak devam ettireceğine inanıyorum. Bu başarıda emeği geçen başta antrenörlerimiz olmak üzere sporcularımız ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.