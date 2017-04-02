Selçuk Dereli: Pozisyon net penaltı

Yazarımız Selçuk Dereli, golden önce tartışma konusu olan penaltı pozisyonunu yorumladı.

Fenerbahçe’nin son anlarda bulduğu gol olmasa yazıma, “Futbolcuların da teknik ekibin de motivasyonu bozulmuş” diye başlayacaktım. 84'te Persie'nin attığı gol ile 3 puanı kaptılar. Golden önce net bir penaltı pozisyonunu es geçen Bülent Yıldırım karşılaşmanın sonucuna da direk olarak etki etti. Kolu açık olan Kjaer'i görmeyen ve o dakikaya kadar maçı iyi yöneten Yıldırım eksi not aldı.

Oysa ki Fenerbahçe puan kaybetmiş olsa zirveden bir adım daha uzaklaşacaktı. Gole kadar durumu şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe gibi değil, iddiası olmayan iki Anadolu takımının maçı gibiydi. Karabük iki de net pozisyon yakaladı. Sarı-lacivertliler o kadar dağınık bir görüntü sergilediler ki, ister istemez taraftarlarının da tepkisini çekti.