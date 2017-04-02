Şenol Güneş: Yine elimi öpmeye gelmiştir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İkinci yarı rakip santrayı geçemedi. Ama oyuncularımız ve seyircimiz baş aktörü oynadılar. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyetti" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 3-0’lık skorla mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulundan Şenol Güneş, “Son iki maçta 4 puan kaybetmiştik. Lig zorlu bir maraton. Maça baktığımızda oyunun başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik. İlk bölümde zorlandık. Savunmayı önde ve ikinci bölgede yapan rakip agresif de oynadı ve akıcılığı kesti oyunun. Sertlikler de oldu. Biz de tek top ve kontrol pasları az oynadık. Top tutunca ayağımızda bizim oyunumuz akıcı olmadı. Daha sonra düzeltince etkili ataklarımız geldi ve çok daha iyi pozisyonlar ürettik. İkinci yarı rakip santrayı geçemedi. Ama oyuncularımız ve seyircimiz baş aktörü oynadılar. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Haklı bir galibiyetti. Her maç zordur, bugünde yaşadık. Temaslı oyunlarda daha dikkatli olmak zorundayız. Daha iyi paslar yapmak zorundayız” diye konuştu.

“Kötü oynayıp kazanmaktansa…”

Gençlerbirliği’nin fazla faulle oynadığını savunan deneyimli çalıştırıcı, “Futbol oynanmadı. Futbol akıcılığını sunmayanları bertaraf etmek lazım. Bunu rakibimiz için söylemiyorum. Oyunun ilk bölümünde fauller oluyor. Bir kriter olmalı. Adam Antalya’da dokunmamış cezalandırıldı. Kaleciyi çekti faul verdi. Sertliği düşünen oyuncuya bir daha yapma demek yerine kartını göster. Maçı 1-0 kaybedebilirdik de. Futbol böyle bir şey. Kötü oynayıp kazanmaktansa iyi oynayıp kazanmak en iyisidir ve uzun vadede taşırsınız” açıklamalarında bulundu.

“Demba Ba ve Caner’in çalışması iyi”

Demba Ba’yı oyuna almayı düşündüğünü söyleyen Şenol Güneş, “Oyunun gidişatına göre almadım. Kaleci değişikliği olmasa alırdım. Erken değişiklik yapmadım. Kenardan gelecek Rhodolfo ve Ersan var onlar da çalışıyor. Futbol rekabetten dolayı en iyisini kullandırır. Şu anda böyleyiz Demba Ba ve Caner’in çalışması iyi. Diğerleri de iyi olduğu için onları ön planda tutuyorum. Avrupa’da Aboubakar yok, ligde geri gelecek. O da antrenmanlarda en iyi dönemini yaşıyor. Performansı gayet iyi” dedi.

“Yine elimi öpmeye gelmiştir”

Ümit Özat ile aralarında geçen tartışmaya da değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İyi takım yapmış. O iyi bir profesyoneldi, oyuncuyken. Antrenörlükte de başarılı olacaktır. Saha içinde gerginlikler olabilir. Teknik adam oradan buraya geliyorsa o kadar mesafe kat ediyorsa kart gösterirler. Göstersinler diye söylemiyorum. O fiziğine rağmen buraya kadar geldiyse yine elimi öpmeye gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Fabri takip ediliyor”

Uğur Çiftçi’nin vurduğu şutun ardından gözünde morarma ve şişme meydana gelen Fabri hakkında bilgi veren Güneş, “Fabri takip ediliyor. Çok ciddi boyutta olacak değil, sanmıyorum. Tolga tedirgin değildi. O gözle bakılıyor. Çok güzel kurtarışı da var. Hata da yapmadı. Tolga kaleci olarak da daha iyi oynaması gereken bir oyuncu. Kaptanlığı en iyi şekilde yapıyor. Peşin hükümlerle kendi insanımızı dışlarsak onun yerine de birini bulamayız” dedi.

Hafta içerisinde yaptığı basın toplantısında Fikret Orman’ı genç ve hızlı olarak nitelendiren Şenol Güneş kendisi için ise, “Yaşlı ve tecrübeli” benzetmesi yaptı.

“Hoca olan durumu aktarır yönetim kurulu karar verir”

Ricardo Quareasma ile alakalı ceza verilip verilmediğiyle alakalı sorulan soruya deneyimli çalıştırıcı, “Biz davranışa ceza verdik. Onun karşılığı bellidir. Hoşgörülü olan yer vardır olmayan yer vardır. Rakamlar yanlış çıkmış. Düzeltilir. Hoca olan durumu aktarır yönetim kurulu karar verir. Herkes yerini bilir. ‘Oyuncunun parasını alalım, kulübe verelim’ anlayışı olmaz. Ricardo’nun bu konuda rahatsız olacağını düşünmüyorum. Hareketin karşılığı neyse ceza olarak verilir. Haksızsa o da düzeltilir. Ricardo bizim önemli bir oyuncumuz” diyerek sözlerini sonlandırdı.