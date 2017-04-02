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GENÇLERBİRLİĞİ
02 Nisan 2017 19:02
BEŞİKTAŞ
3 - 0
GENÇLERBİRLİĞİ
MAÇ ÖZETİ
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Serdar Gürler: Bugün etkili değildim

Gençlerbirliği’nin başarılı futbolcusu Serdar Gürler, maç sonrasında "Ben biraz daha etkili olsaydım maçı başka yöne çevirebilirdik" dedi.
23:282 Nisan 2017
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Serdar Gürler: Bugün etkili değildim

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği oyuncularından Serdar Gürler,“Beşiktaş’a hafta içinde iyi çalıştık. İlk 45 dakikada pozisyon vermedik. Fazla pozisyon vermedik ama ilk net pozisyonlarında gol atmayı bildiler. Vedat’ın kafa vuruşunu Tolga Zengin çok iyi çıkardı. Gol olsa strese gireceklerdi. Bu çizgide mücadeleye devam etmemiz lazım. Haftaya evimizde Antalyaspor karşısında yenilmezlik serimize devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Bugün etkili değildim”

Aydın Karabulut'a destek veremediğini de söyleyen Gürler, “Aydın çok iyiydi. Ben biraz daha etkili olsaydım maçı başka yöne çevirebilirdik ama bugün ofansif anlamında fazla katkı veremedim. Hocam geldiğinden beri bana çok güven verdi. Bugün etkili değildim, oyundan çıkarabilirdi ama bana olan güvenini gösterdi” şeklinde konuştu.

Etiketler
beşiktaş Gençlerbirliği serdar gürler spor toto süper lig
Son güncelleme: 23:29 | 02.04.2017
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