Sivasspor 2-0 Manisaspor / Maç özeti

TFF 1. Lig'de Sivasspor, evinde konuk ettiği Manisaspor'u 2-0 yenerek yoluna devam etti.

TFF 1’inci Lig’de Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Manisaspor’u her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

10’uncu dakikada sol kanattan Emre’nin sürüklediği atakta, Burhan’ın pasında ceza alanında topla buluşan Galip önünü boşaltıp vurmak istedi, ancak etkili vurmayınca top yandan auta gitti.

11’inci dakikada sol kanattan Ziya’nın ceza alanına ortasında Galip kafa vuruşunu yaptı, kalecinin güçlükle çeldiği topu, direk dibinde Burhan tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

13’üncü dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Emre kullandı. Arka direkte Burhan’ın kafa vuruşunu kaleci İsmail çeldi, sonrasında direğe çarpan topu kaleci kontrol etti.

23’üncü dakikada Burhan’ın ara pasında Emre kaleci ile karşı karşıya yerden vurdu, İsmail yatarak tehlikeyi önledi.

28’inci dakikada Sivasspor atağında John Boye, kendi yarı alanından aldığı topla çalımlarla ceza alanına kadar girdi, sağdan hareketlenen Leandrinho’yu gördü. Onun çaprazdan şutunu kaleci çeldi. Araya bir kez daha giren Boye, topu boş durumdaki Galip’e kazandırdı. Onun yakın mesafeden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

40’ıncı dakikada sol kanattan Ziya’nın ceza alanına ortasında Burhan, boş durumda, kafa vuruşunu yapamayınca, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

58’inci dakikada sağ kanattan Metin’in pasında Ufuk hareketlendi, yerden sert şutunda defanstan seken topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

59’uncu dakikada sol kanattan Ziya’nın uzun pasında ceza alanı içinde topu kontrol edip rakibinden sıyrılan Leandrinho, kalecinin üzerinden topu ağlara gönderdi: 2-0.

79’uncu dakikada ceza alanı dışından Mertan’ın sert şutunda, kaleci Ali Şaşal elinden sektirdiği topu, ayakları ile uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi Sivasspor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Serkan Tokat , Erkan Akbulut , Oğuz Terzi

SİVASSPOR: Ali Şaşal – Ahmet , Boye , İbrahim , Ziya , Leandrinho (Dk.63 Kerim ), Galip (Dk.76 Adem ), Hakan , Emre , Burhan (Dk.84 Rıdvan), Ergin

MANİSASPOR: İsmail – Fahri , Dimov , Mikiç , Ufuk , İsmail Haktan , Umut , Metin (Dk.63 Bakaki ), Gökhan (Dk.74 Merthan Caner ), Savaş (Dk.46 Hakan ), Bahattin

GOLLER: Dk.28 Galip, Dk.59 Leandrinho (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Burhan, Ahmet (Sivasspor), Bahattin, Umut, İsmail (Manisaspor)