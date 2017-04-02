Talisca: Ben gol atmaya alışık bir oyuncuyum

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca, Geçlerbirliği galibiyeti sonrasında hem kendi durumunu hem de takımını değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’in lideri Beşiktaş’ın Gençlerbirliği karşısında aldığı 3-0’lık galibiyette şık bir frikik golüne imza atan Anderson Talisca, mücadeleyi değerlendirdi.

Brezilyalı futbolcunun yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Çok iyi bir oyun çıkardık. Takım olarak bütün işleri yaptık. Avantajımızı biraz daha yükselttik ama yolumuz daha uzun. Yarından itibaren Trabzonspor maçına odaklanacağız ve o maç da zor geçecek.

Milli takım arası benim içi çok faydalı geçti. Çok sıkı bir şekilde çalıştım. Ben gol atmaya alışık bir oyuncuyum ve gol atınca özgüvenim artıyor. Bireysel olarak bazı eksikleri kapatmaya çalıştım. Bu akşam bu çalışmaların meyvesini topladım. Bu akşam da takımıma katkı yapabildiysem ne mutlu bana.“