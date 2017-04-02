Tuncay Şanlı yeşil sahalara geri dönüyor

Ünlü oyuncu Nejat İşler’in başkanlığını yaptığı Gümüşlük Gençlikspor’un maçını izlemek için Bodrum’a gelen Fenerbahçe’nin ünlü eski futbolcusu Tuncay Şanlı, önümüzdeki sezon yeşil sahalarda olacağını açıkladı.

Muğla Süper Amatör Lig’de Gümüşlükspor, Muğla Üniversitesispor ile mücadele etti. 6 gol atılan maçta Gümüşlük Gençlikspor – Muğla Üniversitesispor'u 5-1 yendi. Maçı izlemeye ünlü eski futbolcu Tuncay Şanlı da geldi.

Gümüşlük Gençlikspor takımının başkanı olan ünlü oyuncu Nejat İşler'e destek vermek için maçı izlemeye gelen Şanlı, amatör takımlara destek verilmesi gerektiğini söyledi.

İşler ve Şanlı maç boyunca bir an olsun yerinde duramadı. Gümüşlükspor taraftarlarıyla da bol bol fotoğraf çektiren ünlü futbolcu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tuncay Şanlı, Nejat İşler'in Türk futboluna verdiği desteğin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Türk futboluna verdiği desteklerden dolayı Nejat İşler'e teşekkür ediyorum. Ben de kendisini sevdiğim için destek vermek istedim. Bodrum'a gelerek Gümüşlükspor maçını izledim. Takım da inşallah istediği yere gelir. Futbolun beşiği amatör ligdir. Amatör takımlara destek vermek, onların şevkini üst seviyeye çekmek çok önemli. Bu desteklerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz hep birlikte. Nejat İşler olmasaydı Gümüşlükspor'u bu kadar konuşmazdık. Onun amatör lige verdiği destek çok önemlidir bu anlamda. Ben her zaman Bodrum'a gelirim zaten. Bodrum'u çok seviyorum. Şu anda Bodrum'dayım ve burada olduğum sürece Gümüşlükspor’a destek vereceğim” dedi.

“Kalbim de gönlüm de Fenerbahçe'de”

Tuncay Şanlı sahalara yeniden döneceğini de ifade ederek, “Yeni projelerimiz var. Bir yola çıktık. Sahaya yeniden indik. Futbolun diğer tarafında olacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türk futboluna en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Benim şu anda taraftarım kalbimiz gönlümüz her zaman Fenerbahçe'de olacak” dedi.

İşler: “Şampiyonluk bizim hakkımız”

Maç sonrasında Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nejat İşler ise, “Milas maçından haber bekliyorduk. Onlar yenince bizim şampiyonluk son maça kaldı. Milas 2-0 yenmiş maçı. Bir hafta daha bekleyeceğiz. Bu sene şahane bir takımımız var ve bu şampiyonluk bizim hakkımız. Bir sürü şey karıştırıyorlar işin içine. Haftaya oynanacak maçta Milas berabere bile kalsa şampiyonuz” dedi.

Maç sonrası sahaya inen Başkan Nejat İşler ve eski futbolcu Tuncay Şanlı, futbolculara destek verdi. Taraftarları da selamlayan ikili tezahürat ederek sahadan ayrıldı.