UEFA’da kongre heyecanı

UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun başkan ve yöneticilerinin katılımıyla her yıl düzenlenen UEFA'nın olağan kongresinin 41'incisi, 5 Nisan Çarşamba günü Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılacak.

UEFA Yönetim Kurulu’na girecek 8 üyenin seçimle belirleneceği kongrede, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da adaylar arasında bulunuyor. 4 yıl boyunca UEFA’nın Yönetim Kurulu’nda yer alacak 8 kişilik kontejan için toplam 13 adayın başvuru yaptığı belirtildi.

Eylül 2016’da Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapılan UEFA Başkanlık seçimlerinde Slovakya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksander Ceferin’i destekleyerek seçilmesini sağlayan ekibin başında bulunan Servet Yardımcı, 5 Nisan’da Helsinki’de yapılacak UEFA seçimlerinde, yönetim kuruluna girecek en güçlü isimler arasında gösteriliyor.

ŞENEZ ERZİK’TEN SONRA 2. TÜRK

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, yapılacak seçimde yönetime girmesi durumunda Şenez Erzik’in ardından UEFA yönetiminde görev alacak 2. Türk futbol adamı olacak. Daha önce 2015 yılında da UEFA Yönetim Kurulu için aday olan Yardımcı, ilk tur oylamasında 23 oyla aleyhine biten seçimi, ikinci tur oylamasında 20’ye 14 kaybetmiş ve seçilememişti.

FIFA Konseyi’nde UEFA’yı temsil edecek üyelerin de belirleneceği kongrede, UEFA Başkanı, yönetim kurulu ve komite başkanlarının yıllık faaliyet raporları, 2015-2016 döneminin mali açıdan ibrası ve 2017-2018 dönemi bütçesi onaya sunulacak.

UEFA Yönetim Kurulu adayları şu şekilde:

Servet Yardımcı (Türkiye)

Zbigniew Boniek (Polonya)

Kairat Boranbayev (Kazakistan)

John Delaney (İrlanda)

Armand Duka (Arnavutluk)

David Gill (İngiltere)

Reinhard Grindel (Almanya)

Marios N. Lefkaritis (Kıbrıs Rum Kesimi)

Elkhan Mammadov (Azerbaycan)

Karl-Erik Nilsson (İsviçre)

Kieran O’Connor (Galler)

Michele Uva (İtalya)

Michael van Praag (Hollanda)