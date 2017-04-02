Ümit Özat: Fazla göz göze gelmemek için…

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş'a 3-0 yenildikleri karşılaşma sonunda konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş’a 3-0 yenilen Gençlerbirliği’nde teknik direktör Ümit Özat, açıklamalarda bulundu.

Özat yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada rakibin çok güçlü oyunculara sahip olduğunu söylerken, Şenol Güneş ile yaşadığı gerginliğe de üstü kapalı değindi. Gençlerbirliği’nin teknik patronunu sözleri şöyle;

“Maçın 3 tane kırılma anı var. 0-0’ken Uğur’un kaçırıp Fabri’nin sakatlandığı pozisyon… Yediğimiz ilk golde 3’e 3 yakalanmamız… Vedat’ın vurup Tolga’nın çıkardığı pozisyon… Beşiktaş bu ülkenin şu anda en güçlü oyuncularına sahip takımı. Usta ayaklar hep bize denk geliyor. Söyleyecek çok bir şey yok. Beşiktaş’ı tebrik ederim.

Öfkeli olduğum bir durum var. Oyun içerisinde yaşananlardan dolayı… Herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşanmasın diye erkenden içeri girdim. Fazla göz göze gelmemek için içeriye girdim. Herkesin önünde 8 maç var ama bizim 9 maçımız var. 40 puanı yakalamamız lazım. Oyuncularımı 2. gole kadar yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ederim.

ÖZAT BASIN TOPLANTISINDA TARTIŞMAYI DEĞERLENDİRDİ

Genç çalıştırıcı, maçın 21. dakikasında Şenol Güneş ile tartıştıkları pozisyonla alakalı ise, “Şenol hoca beni ilk defa milli takıma alan hoca. Her maçtan önce de gider elini öperim. Şimdi herkesin kulübesi var. Hepimiz duygusalız ve kazanma stresi ona da bana da yanlış hareket yaptırmış olabilir. Her pozisyondan sonra 10 kişi fırlıyor onlardan. Hakemi etkiliyor. Ya aynı şansı bize de vereceksiniz ya da onlara vermeyeceksiniz. En ufak bir şeyde itiraz ediyorlar. Arka tarafı durdurabilirsiniz ben yedek kulübemdekilere çıkmayın diyorum. Ben kulübüme hakim olmazsam sahaya hakem üzerine çullanmaları hoşuma gitmez. Hoş görünmüyor. Futbolun içinde olan şeyler tartışmalar. Şampiyonluk stresi var onların. Biz de buraya 3 puan almaya geldik. Ben kinci bir adam değilim oldu bitti yani” diye konuştu.

Ümit Özat`tan Şenol Güneş`e tepki Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının 21. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Luccas Claro'nun sarı kart görmesinin ardından Ümit Özat, Şenol Güneş'in üzerine yürüdü. İlgili Haberi Oku